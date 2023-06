Incra faz ação para crédito emergencial a famílias de Viamão

Uma equipe do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/RS) estará em Viamão, na Região Metropolitana, na segunda-feira (3) para coletar assinaturas de contratos do crédito emergencial da estiagem, no assentamento Filhos de Sepé. As famílias podem optar pelo local mais próximo do seu lote: pela manhã, das 9h às 12h, os técnicos estarão na sede da AAFISE (setor A); e pela tarde, das 14h às 16h, na sede da comunidade no Setor C.

Os beneficiários devem comparecer com documento de identificação pessoal com foto, e é importante que os dois titulares assinem o contrato quando o lote estiver em nome do casal. A ação, anteriormente prevista para junho, teve de ser remarcada por problemas no Sistema Nacional de Concessão do Crédito Instalação (SNCCI) na geração dos contratos.

Com esta coleta, o Incra/RS completa uma primeira rodada a campo de assinaturas, tendo percorrido 53 municípios e recolhendo assinaturas de famílias de 258 assentamentos. O recurso consiste em uma operação emergencial do Crédito Instalação na modalidade Apoio Inicial, no valor de R$ 5,2 mil por família. Ao todo, o benefício deve chegar a cerca de 8 mil famílias no Rio Grande do Sul, com um aporte em torno de R$ 40 milhões.

Quem não assinou contrato na primeira rodada a campo deve aguardar orientações e novo calendário - de acordo com o decreto, o crédito pode ser operacionalizado até 30 de novembro. Para quem já assinou, basta aguardar a liberação do recurso, que será comunicada pelo Incra/RS.

Os contratos assinados são digitalizados, inseridos no sistema e encaminhados para autorização de pagamento pela instituição financeira - que leva em trono de 15 dias para disponibilizar o recurso. O valor poderá então ser sacado com o cartão disponível na agência bancária ou diretamente no caixa.