Comércio de São Leopoldo cria campanha contra furtos em estabelecimentos

O aumento dos furtos nos estabelecimentos comerciais de São Leopoldo e a falta de registros destes delitos têm sido pauta recorrente nas reuniões da Comissão "São Leopoldo Segura", grupo liderado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (ACIST-SL) e formado pelas forças de segurança pública do município. E como resultado desta preocupação, no dia 5 de julho, às 19h, as entidades representativas do comércio lançam, em conjunto, a campanha "Chega! Diga Não aos Furtos do seu Comércio", para tentar evitar a escalada de casos.

O evento será realizado na sede da CDL São Leopoldo, na rua Marquês do Herval. Assinam a iniciativa a entidade, CDL São Leopoldo, Sindilojas São Leopoldo e Consepro São Leopoldo. Segundo Rogério Daniel da Silva, diretor de Segurança Pública da entidade local e coordenador da comissão, o foco da campanha é estimular os comerciantes a acessarem os contatos dos órgãos públicos de segurança e efetuar o boletim de ocorrência sobre os furtos. "Estes dados servirão para que as autoridades desenvolvam ações de monitoramento e prevenção", complementa.

Conforme a 19ª edição do Boletim Socioeconômico Trimestral da ACIST-SL, os furtos (subtração de bens sem ameaça ou violência) aumentaram 8,4% em 2022 em comparação a 2021. Foram 3.995 delitos registrados. Um dos principais focos de assaltos na cidade é a Rua Independência, tradicional ponto de comércio da cidade do Vale do Sinos. "Sabemos que o número é bem maior, pois muitos estabelecimentos não procedem com o registro da ocorrência", ressalta Rogério.