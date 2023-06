Aprovada lei que cria a tarifa zero nos ônibus de Gramado

Foi aprovado em sessão extraordinária, nesta quinta-feira (29), o Projeto de Lei que cria o programa Tarifa Zero no transporte coletivo de Gramado. A proposição do Executivo isenta os usuários do transporte coletivo público nos finais de semana dos meses de julho, novembro e dezembro de 2023.

O objetivo da proposta é de melhorar a mobilidade urbana municipal, possibilitar à população o acesso ao transporte público e estimular o uso dos ônibus. A iniciativa contempla usuários do sistema no perímetro urbano e rural da cidade durante o período de alta temporada na cidade, durante o inverno e quando da realização do Natal Luz, período em que a cidade recebe um grande movimento de turistas - e carros - para conferir as atrações.

O projeto também visa oferecer auxílio para manutenção do serviço de transporte coletivo vigente, com o intuito de mitigar os efeitos da queda de demanda decorrente da pandemia da Covid-19. O texto prevê que a prestadora do serviço de transporte coletivo receberá o valor referente à tarifa pública de utilização por passageiro. O município pagará a prestadora do serviço de transporte coletivo semanalmente.