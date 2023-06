Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, amplia atendimento a pacientes com doenças no sangue e câncer

O Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo reforçou o atendimento aos pacientes da área oncológica na instituição. Depois de inaugurar uma Unidade de Internação para o público infanto-juvenil, agora a instituição decidiu adequar o Posto 5 para receber os adultos com doenças no sangue e diagnósticos de câncer.

O espaço vai atender os pacientes hematológicos e onco-hematológicos que, em razão dos vários ciclos de tratamento, costumam ficar internados por longos períodos. A nova unidade conta com 20 leitos, sendo sete deles para isolamento de pessoas imunossuprimidas - os demais estão divididos entre quartos privativos, semi privativos e enfermaria. Hoje, a média de internação no local é de 90% da capacidade, o que levou a direção do hospital a optar pelo aumento na disponibilidade.

O diretor técnico médico do hospital, Adroaldo Mallmann, explica que as doenças onco-hematológicas comprometem a imunidade do paciente em graus variados por causa do próprio tratamento que envolve cirurgias, quimioterapia e radioterapia, por isso existe um risco maior de infecção. "Estes pacientes possuem baixa contagem de neutrófilos, que são as células essenciais de defesa do organismo, por isso a criação da unidade facilita a adoção de medidas de prevenção e limita as infecções", explica.

A iniciativa no hospital do norte gaúcho busca oferecer um padrão superior de segurança ao paciente, além de manter a otimização dos recursos humanos com uma equipe multiprofissional especializada no atendimento onco-hematológico, ligadas aos serviços da Oncologia-hematologia, Oncologia Pediátrica, Controle de Infecção Hospitalar e da Gerência de Enfermagem. O espaço de internação hematológica e oncológica adulta fica localizado na Unidade Teixeira Soares e recebe pacientes do SUS, convênios e privados.