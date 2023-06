Lajeado fará a atualização do inventário do patrimônio histórico

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) está envolvida com a prefeitura de Lajeado em uma ação que tem como objetivo atualizar o inventário do patrimônio histórico da cidade do Vale do Taquari, que data de 1992. Será feita uma revisão dos bens catalogados, com o registro do seu atual estado de conservação e daqueles já demolidos, assim como a inclusão de novas edificações representativas de diferentes períodos e categorias.

O estudo deste conjunto de edificações, no contexto da história e evolução urbana da cidade, permitirá uma visão mais abrangente sobre os valores e a relevância do acervo arquitetônico de Lajeado e formas de preservá-lo. "Ao preservar essas construções, estamos valorizando a história, a cultura e a identidade de uma comunidade, além de promover o desenvolvimento sustentável e a apreciação da herança histórica para as gerações presentes e futuras", detalha o professor Augusto Alves, um dos líderes da atividade, que é desenvolvida por meio do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo.

A expectativa é que as atividades tenham início no começo do segundo semestre deste ano. Para julho é esperada a formalização da realização das atividades entre a universidade e a prefeitura. Como o levantamento prevê um cenário abrangente na cidade, podendo contemplar uma investigação sobre todas as edificações no município, a Univates estuda a contratação de equipes para realizarem esse trabalho.