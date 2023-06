Rio Grande ingressa em aliança voltada à cultura oceânica

A cidade de Rio Grande é a primeira do Rio Grande do Sul a integrar a Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica. O projeto é uma iniciativa liderada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Unesco Brasil e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ao mesmo tempo em que Rio Grande adere à rede, também anuncia que terá 60 escolas municipais cadastradas no Programa Escola Azul, iniciativa apresentada recentemente.

O Programa Escola Azul tem o objetivo de trabalhar, de forma transversal, a temática oceano dentro do currículo escolar. Através do incentivo a desenvolver o pensamento crítico e criativo, o projeto visa engajar a comunidade escolar na cultura oceânica em prol da sustentabilidade, tendo como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030. O projeto está presente em 16 países do Oceano Atlântico e envolve mais de 125 mil crianças.

Para ser uma Escola Azul, a escola precisa desenvolver um projeto relacionado à realidade local, que promova a cultura oceânica no ambiente escolar, com duração de um a dois anos. O projeto precisa ser interdisciplinar e envolver, no mínimo, dois componentes curriculares. Além disso, os alunos devem ser os protagonistas do conhecimento.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Pedro Fruet, a iniciativa é uma janela de oportunidades para as escolas de Rio Grande e alinha-se a visão de futuro para a cidade. "Essa é uma possibilidade de cada escola ter o reconhecimento do trabalho que já está realizando, além de incentivar a comunidade escolar a desenvolver outros projetos sustentáveis relacionados aos oceanos, o que é fundamental para uma cidade que busca ser uma referência em Economia Azul. Ao sermos o primeiro município do RS a aderir ao programa, estamos deixando um legado, estaremos dando um passo à frente e sendo exemplo para todo o estado", afirma.

Ronaldo Christofoletti, secretário executivo da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica e coordenador do Programa Escola Azul, avaliou a entrada da cidade nos projetos. Para ele, Rio Grande tem um papel essencial na região Sul devido às inúmeras relações com a economia azul, que é a economia relacionada ao mar, como porto e turismo, e também na formação de profissionais na temática, comenta.