Reforma do Hospital Municipal de Passo Fundo avança por etapas

O Hospital Municipal César Ramos, de Passo Fundo, inaugurado em 1959, passa pela maior obra estrutural de sua história. Desde 2018, a prefeitura está executando um projeto que garantirá condições adequadas e modernas para a prestação dos serviços e acolhimento dos pacientes e já entregou espaços essenciais, como a nova emergência e o Hospital Dia da Criança.

Conforme explica a arquiteta responsável, Larissa Rezende, as intervenções, que compreendem reformas e ampliações, foram divididas em 10 etapas a fim de que a instituição continue em funcionamento. "O município está recuperando um hospital que não parou de fazer atendimentos. Por isso, fizemos uma setorização até que 100% da instituição seja reformada. Foram entregues as três primeiras etapas e outras cinco estão em andamento", considerou.

O prefeito Pedro Almeida convocou uma reunião com a direção do hospital e a Secretaria Municipal de Planejamento para alinhar o andamento das obras. "O cronograma está dentro do previsto. Nos próximos meses, teremos a entrega de espaços, como o novo Centro de Diagnóstico, a Farmácia Interna e o setor de administrativo, além de uma série de recuperações internas. O Hospital Municipal teve a sua fachada reformada, o que já trouxe uma importante transformação. Mas as obras acontecem também no seu interior para que a comunidade tenha um local adequado e acolhedor. Abrimos a nova emergência e o Hospital Dia da Criança no ano passado e seguimos trabalhando em outros setores", afirma.

Estão em andamento as obras de reforma e ampliação do Centro de Diagnóstico, ampliação do setor administrativo e da farmácia interna, dos setores de apoio logístico e instalação de gerador de energia, a reforma do Centro Cirúrgico, Central de Materiais esterilizados e Agência Transfusional e da ala de internação. Quando encerradas essas intervenções, iniciam as etapas 9 e 10 (última), que contemplam as reformas dos setores de serviço, nutrição e dietética, almoxarifado, arquivo e manutenção, além do ambulatório odontológico e laboratório de análises clínicas. No total, estão sendo investidos nas obras cerca de R$ 20 milhões.