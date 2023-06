Celulares apreendidos são repassados a alunos em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria, com apoio do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTEM), entregou nesta quarta-feira (28) 20 celulares para alunos monitores. Os aparelhos foram arrecadados pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Dracos) de Santa Maria e doados ao Executivo para uso na educação.

"Nós recebemos a doação da Dracos e fizemos uma triagem dos aparelhos para verificar funcionamento, se estavam com carregador e todas as funcionalidades. Neste momento optamos por beneficiar os alunos monitores, que passam por capacitação do NTEM e que não tinham celular. Agora, estes aparelhos são deles e de responsabilidade deles, para uso pessoal e uso na escola, nas atividades tecnológicas", esclarece a coordenadora do Núcleo, Maritê Neocatto.

Os celulares foram entregues para alunos de nove escolas da rede municipal de educação. Os alunos monitores auxiliam as instituições de ensino com o uso das tecnologias. Estes estudantes estão em formação no NTEM. No total, a rede pública tem 60 alunos monitores em 25 escolas municipais.