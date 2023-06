Taquari e Iphan assinam termo para cessão da Casa Costa e Silva

O prefeito de Taquari, André Brito, encaminhou junto do superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Rafael Pavan dos Passos, o termo de cessão da Casa Costa e Silva por mais 20 anos. O imóvel é de propriedade do instituto e cedido ao município. A casa é o local onde nasceu e cresceu o ex-presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, e lá estão guardados móveis e utensílios utilizados pela família, além de acervo importante para a história de Taquari.

A reforma da Casa também foi assunto da reunião e ficou estabelecido o cronograma que prevê a conclusão da obra em 24 meses. Antes disso, será elaborado o termo de referência para a contratação da empresa que vai trabalhar no projeto arquitetônico e de engenharia, e submetê-lo à aprovação do Iphan.

Após, será encaminhado para a realização do processo licitatório que definirá a empresa executora da obra. Projetos complementares específicos, como o museográfico, serão tratados posteriormente. "É uma situação que está se arrastando. Temos que ver o que é mais factível e rápido neste momento e executar", afirma o prefeito André Brito. Após concluído, o espaço será destinado, apenas, ao Museu Costa e Silva. A biblioteca pública municipal e a Sala Açoriana João Bosco, que também estão no prédio, serão instaladas no prédio da antiga prefeitura.