UFPel aprova título Doutor Honoris Causa a Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai

O ex-presidente uruguaio José Alberto "Pepe" Mujica Cordano será agraciado com o título de Doutor Honoris Causa, pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A concessão da honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário e pelo Conselho Diretor da instituição. A solenidade está prevista para ocorrer nos próximos meses, ainda sem data definida.

A proposição partiu do Centro de Integração do Mercosul (CIM) da UFPel. O diretor da unidade, Javier Luzardo, argumentou perante os dois conselhos que Mujica é uma figura humilde, de popularidade mundialmente reconhecida e voltada às questões sociais, da paz e da harmonia entre os povos. "É defensor da democratização do ensino superior e da luta pela liberdade de cada indivíduo, pela sua postura em defender, no mundo, a educação superior, e que esta seja acessível para todas as classes sociais de maneira pública, gratuita e de qualidade", disse.

destinado a personalidades que tenham se distinguido pelos relevantes serviços prestados à educação e dos princípios fundamentais da nacionalidade. Na defesa trazida por Luzardo, foi destacado que a vida e a carreira de Mujica, nascido em 1935 em Montevidéu, são marcadas por sua luta incansável pela justiça social e suas políticas progressistas. Ele complementa que o ex-presidente uruguaio se destacou por seu estilo de vida simples e sua dedicação em promover a igualdade e a dignidade humana. Mujica, que também foi senador no Uruguai, encerrou a carreira política em 2020 Pelo regimento geral da UFPel, o título de Doutor Honoris Causa é

A outorga dos títulos honoríficos da UFPel é realizada em sessão solene que reúna os três conselhos: o Consun, o Condir e o Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (Cocepe). A cerimônia deverá incluir também o profissional do serviço diplomático Luiz Carlos Lessa Vinholes e a professora aposentada Maria Letícia Mazzucchi Ferreira, que serão agraciados pela UFPel com os títulos de, respectivamente, Doutor Honoris Causa e Professora Emérita. A data deverá ser definida nas próximas semanas pela instituição.