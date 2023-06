Projeto desenvolvido no Vale do Taquari auxilia imigrantes na região no aprendizado da Língua Portuguesa

O projeto de extensão Vem Pra Cá, da Universidade do Vale do Taquari (Univates), oportuniza aulas de português como língua adicional para os imigrantes residentes na região do Vale do Taquari. Neste ano, as aulas estão sendo ministradas nas terças-feiras, no turno da manhã, das 9h às 11h, no Colégio Castelo Branco. Em 2023, uma novidade foi implementada no projeto.

Uma atividade recentemente conduzida por docentes e estudantes buscou uma ponte entre o ensino e a extensão. Com a finalidade de contribuir com o processo de aprendizagem pelos imigrantes que participam do projeto, estudantes do componente curricular Estúdio Criativo, dos cursos de graduação em Economia Criativa da Univates (Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design) desenvolveram o protótipo de um aplicativo que permite o acesso a textos literários, incentivando os imigrantes a ler e a conhecer a literatura brasileira.

A proposta iniciou com o desafio feito aos estudantes para o desenvolvimento de uma solução criativa voltada para os meios digitais, sendo necessário selecionar um dos projetos de extensão da Univates para a definição da comunidade e tema. Um dos grupos decidiu trabalhar em interface com o projeto Vem Pra Cá.

Para entender a demanda e propor uma solução, os estudantes realizaram pesquisas e entrevistas, entre elas com a coordenadora do projeto de extensão, Maristela Juchum. Na tentativa de aliar o incentivo à leitura digital no dia a dia dos imigrantes que participam das aulas do projeto, para que possam ter contato, a qualquer momento e de fácil acesso, com o idioma que buscam aprender, os estudantes também constataram que a maioria dos alunos tem smartphone - o que foi fator decisivo na escolha pelo desenvolvimento de um aplicativo mobile. O objetivo do projeto é incentivar a leitura dos imigrantes, melhorando o processo de aprendizado de um novo idioma e facilitando o acesso à informação.