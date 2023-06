Erechim recebe ciclo de palestras sobre a citricultura

Considerado o evento do setor mais importante do Sul do Brasil, Erechim recebe o 24º Ciclo de Palestras sobre Citricultura, promovido pela Emater, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Prefeitura de Erechim e Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). As atividades iniciaram na manhã desta quarta-feira (28), no Salão de Atos da URI Erechim, com abordagem de diversos assuntos sobre o setor

O evento vai debater o cultivo de citros, análise setorial e perspectivas, estratégias e controles, novas variedades e práticas de manejo, entre outras. A abertura oficial será às 18h. Já nesta quinta-feira (29) haverá visita técnica no município de Aratiba, com abordagens de sistematização, implantação e manejo de pomares jovens.

"O Alto Uruguai é uma das regiões mais prosperas para plantio de laranja, desde os anos 1990. Então é muito significativa a realização deste evento aqui em Erechim, que é uma referência para o Alto Uruguai e esperamos contar com municípios produtores de toda região", comenta o assessor técnico da Câmara Setorial de Citricultura da Seapi, engenheiro agrônomo Paulo Lipp João.

O engenheiro agrônomo da Emater e assistente técnico regional, Luiz Poletto, destaca a parceria de várias entidades para realização do evento. "Temos um potencial muito grande na nossa região. O último evento que recebemos no Alto Uruguai foi em 2009 em Aratiba, e essa é uma oportunidade de alavancar o setor, entusiasmar o produtor a diversificar a pequena propriedade com fruticultura e a citricultura é a atividade mais fácil pra isso acontecer, tendo mercado, preço e faltando mão de obra", comentou Poletto.