Arroio do Meio vai promover feira gastronômica em julho

A prefeitura de Arroio do Meio trabalha nos preparativos para a 5ª Feira Gastronômica Sabores da Nossa Terra. O evento que tem o objetivo de valorizar a gastronomia local será realizado no dia 9 de julho, das 10h às 17h, na Rua de Eventos. Além da diversidade gastronômica, a feira terá muitas atrações culturais para serem prestigiadas pela comunidade.

A feira contará com 25 expositores entre empreendedores do ramo como padarias, confeitarias, agroindústrias, que comercializarão variedades em cucas, pães, linguiças, salsichões, conservas, tortas, bolos, linha integral, pizzas, entre outros. No dia também haverá a participação da Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam), Associação das Artesãs Arroio do Meio em Arte, Liga Feminina de Combate ao Câncer e ervateira.