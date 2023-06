Hospital de Passo Fundo abre mais 12 leitos pediátricos

12 leitos pediátricos de retaguarda. A ampliação foi realizada a partir do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, do governo do Estado Para enfrentar o aumento dos casos de doenças respiratórias durante a estação mais fria do ano, o Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, abriua. A ampliação foi realizada a partir do, por meio da Secretaria da Saúde.

Os leitos, segundo o administrador da instituição, Ilário De David, vão dar apoio ao setor de emergência em um momento em que a procura por atendimento tem aumentado. "Fizemos uma adequação para oferecer esses leitos, que são importantes", ressaltou. "A gente tem percebido a demanda de crianças buscando emergência e pronto-atendimento. Será mais um fôlego para cuidar desses pacientes."

Além dos 12 novos leitos abertos, o hospital também conta com 10 leitos de UTI pediátrica para o inverno, tendo recebido um incentivo de R$ 375 mil do governo estadual. Lançado no final de maio, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde destina R$ 10,1 milhões em recursos para reforçar os serviços nos hospitais e enfrentar o aumento dos casos de doenças respiratórias na estação mais fria do ano.

O objetivo é fortalecer os serviços de saúde dos municípios no inverno, ampliando e qualificando a rede de atendimento a síndromes respiratórias agudas graves com recursos para os hospitais, aumento dos horários de atendimento e de vacinação, equipamentos para Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) pediátricas e ações de telemedicina com médicos especializados nas cidades.