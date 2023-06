Hospital de Gravataí inaugura estrutura para endoscopias

A Santa Casa de Misericórdia inaugurou a nova área destinada a endoscopia (EDA), colonoscopia e fibrobroncoscopia em Gravataí, na Região Metropolitana. Instalado no quinto andar do Hospital Dom João Becker, o espaço conta com sala exclusiva para os procedimentos, bem como salas de preparação, recuperação e vestiário. A estrutura vai atender tanto pacientes que utilizam o SUS, quanto de convênios e particulares.

O hospital realiza, em média, 1.400 exames dessa especialidade anualmente. No entanto, eles ocorriam no Centro Cirúrgico. Por serem realizadas no bloco, os procedimentos exigiam o bloqueio de uma das oito salas do local. "Com a transferência para o quinto andar, estamos proporcionando duas melhorias com apenas uma ação. Os pacientes que precisam do exame contam agora com uma área exclusiva e o Centro Cirúrgico poderá ampliar a sua produção e atender a demanda", afirma o superintendente do Dom João Becker, Antonio Weston.

De acordo com o prefeito Luiz Zaffalon, Gravataí precisa que a sociedade abrace a causa da saúde. "Olhando sempre para o futuro, podemos melhorar e muito nossa cidade. Os reflexos da Santa Casa são visíveis aqui no município. E quando inaugurarmos a nova emergência, a população terá uma nova visão da saúde em Gravataí", comenta. Segundo ele, a nova área de endoscopia e exames similares é mais um degrau rumo ao novo paradigma assistencial no município.

A endoscopia é uma importante ferramenta para a detecção de doenças do aparelho digestório. Favorece o diagnóstico na parte superior do tubo digestivo, incluindo o esôfago, o estômago e a porção inicial do duodeno. É realizada introduzindo um aparelho flexível pela boca do paciente, que permite a visualização de todo o trajeto examinado ao médico. São exames relativamente rápidos, com o paciente retornando para a casa em poucas horas. A presença de uma anestesista durante o procedimento é visto como um diferencial pelo hospital para qualificar o atendimento aos pacientes.