Venâncio Aires abre plantão pediátrico a partir de julho

A partir da próxima segunda-feira, 3 de julho, os pais terão um local exclusivo para levar seus filhos menores de 12 anos para atendimento médico quando unidades de saúde e consultórios particulares não estão funcionando. De segunda a sexta-feira, das 19h às 7h, e 24 horas nos finais de semana e feriados, o Hospital São Sebastião Mártir vai abrir Um antigo anseio da comunidade virou realidade em Venâncio Aires., os pais terão um local exclusivo para levar seus filhos menores de 12 anos para atendimento médico quando unidades de saúde e consultórios particulares não estão funcionando. De segunda a sexta-feira, das 19h às 7h, e 24 horas nos finais de semana e feriados, o Hospital São Sebastião Mártir vai abrir o primeiro serviço de Plantão Pediátrico SUS e Unimed do município . A notícia foi confirmada pelo prefeito Jarbas da Rosa, que visitou o local, que passa por adequações para receber o serviço.

Com custo mensal de R$ 93 mil, Prefeitura, Unimed e Hospital dividirão os valores do novo serviço. O secretário municipal da Saúde, Tiago Quintana, destaca que, apesar do novo serviço, não haverá alterações de plantonistas junto hospital ou na UPA, pois profissionais extras serão contratados para atendimento. Além disso, não será mexido no plantonista pediatra SUS 24 horas para o hospital, que segue atuando em atendimentos de urgências, emergências e partos.

Durante esta semana serão realizadas as últimas adequações junto ao Pronto-Atendimento do Hospital para destinação de dois consultórios exclusivos para atendimento e observação pediátrica. Um ato com abertura oficial dos serviços e recepção aos profissionais está agendado para acontecer na próxima segunda-feira, 3, às 19h, junto ao novo plantão.