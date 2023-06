Santa Maria busca opções para instalação de unidade da Apac na cidade

Com foco na revisão do projeto para instalar a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) em Santa Maria, o prefeito Jorge Pozzobom recebeu uma comitiva nesta terça-feira (27) para tratar sobre o tema. O encontro, que ocorreu no gabinete do prefeito, foi para revisar o plano sobre onde deverá ser a sede da Apac - entidade civil de direito privado, vinculada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC). A Apac é dedicada à recuperação e reintegração social de condenados a penas privativas de liberdade.