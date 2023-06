Construarte e Multifeira têm início em Santa Cruz do Sul

Com o tema "O Conceito de Morar Bem", a 8ª Construarte e 9ª Multifeira iniciam nesta quarta-feira (28) e seguem até o domingo (2), no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. A primeira atração será o painel "Panorama da Construção Civil e do Mercado Imobiliário", que ocorrerá no auditório da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), às 17 horas. Já a solenidade de abertura oficial dos eventos ocorrerá às 19 horas, junto ao Pavilhão 2, com a presença de lideranças do setor, autoridades, convidados e imprensa.

A 8ª Construarte vai englobar as áreas da construção, decoração e negócios imobiliários, com a participação de construtoras, incorporadoras, imobiliárias, metalúrgicas, engenheiros, arquitetos, lojas e entidades ligadas ao setor. Já a 9ª Multifeira será focada em moda, vestuário, calçados, utilidades domésticas, bem-estar e saúde, agroindústria familiar, feira de automóveis e brinquedos. O evento tem entrada franca.

Os visitantes poderão conhecer 125 expositores para fechar negócios nos setores da indústria, comércio e serviços para construção e decoração, além do varejo. O Lojão da Associação Comercial de Materiais de Construção do Vale do Rio Pardo (Acomac) estará no Pavilhão Central, enquanto o pavilhão 2 receberá expositores da construção civil e mercado imobiliário, com a presença das principais construtoras da região. Já o pavilhão 3 será destinado à Multifeira, com diversas lojas em exposição.

Os eventos terão, também, programação musical. O DJ Nairo Orlandi estará presente no evento nesta quarta e quinta-feira. Já na sexta-feira, às 19h, haverá um show com a Banda Viúva Negra no Palco das Cervejarias. No mesmo local, sábado, o show ocorre às 17h com a Venusianas e 21h com a banda Lobos da Estepe Beto Bruno (Cachorro Grande). No domingo, também no Palco das Cervejarias, ocorrerá às 15h a apresentação do artista Rodrigo Jaeger e, às 17h, o show da Banda Rock de La Cruz.