Ciclone gera mais de 800 toneladas de entulhos em São Leopoldo

Os estragos causados pelo ciclone que passou por São Leopoldo começam a ganhar números. Mais de 300 caminhões carregados já somam 821 toneladas de entulho recolhidos das ruas da cidade pelas equipes da Prefeitura. Desde o dia 17 de junho, o trabalho vem sendo redobrado em decorrência do histórico volume de chuvas causadas pelo evento climático.

O secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, acompanhou um dia de trabalho das equipes de limpeza na Vila Brás, no bairro Santos Dumont. A pasta estima que o recolhimento dos resíduos supere as mil toneladas. "A gente fala de entulho, resíduo, mas na verdade, 90% do que estamos recolhendo é o sonho das pessoas. É a conquista das pessoas que se traduziu em móveis, colchões, sofás e foram destruídos pelas águas. Então pra nós é bastante triste essa imagem, e nossas equipes estão trabalhando em diversas frentes por toda a cidade, o mais rápido possível, para que as famílias possam iniciar essa retomada" ressaltou, Sandro Lima.

A orientação da prefeitura de São Leopoldo é que, diante do grande volume de entulhos por toda a cidade, os moradores deixem os materiais atingidos pelas águas em frente às casas, para que as equipes possam retirar. Os trabalhos devem seguir nos próximos dias.