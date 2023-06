Feira Mãos da Terra inicia na sexta-feira em Caxias do Sul

A Mãos da Terra - Feira de Cultura e Artesanato inicia nesta sexta-feira (30), no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva. A feira, em sua sétima edição, reúne arte, cultura e talentos locais e de 11 países e seis estados brasileiros.

A programação que tomará conta do palco da feira está a cargo de diferentes grupos artísticos. Na sexta (30), às 19h, o Coro São Brás de músicas italianas abre a programação, seguido pelo Grupo de Metais da Orquestra Municipal de Sopros, com repertório de música popular. No sábado (1), das 18h às 21h, será realizada a Noite dos Cervejeiros com a participação das bandas Hot Pant e Peter 27. No domingo (2) as atrações são o grupo de Dança Essência Cigana e Mixto, proposta artística baseada em experimentações da cultura popular.

Além de todos estes espetáculos, a Mãos da Terra terá a Mostra do Artesão Caxiense, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, com 127 artesãos caxienses; a Garage Sale com antiguidades e colecionismo; a exposição de orquídeas com mostra e comercialização de flores; e o parque infantil com brinquedos infláveis para a criançada.

Outra novidade desta edição é o Espaço Mérica, de 55 metros quadrados, com exposição e venda de artesanato típico italiano. Dois artistas renomados participam do espaço: Ricardo Caumo da Artecaumo, com artesanato em madeira e o artista plástico Ivalino Postal, com pinturas em tela.

A 7ª Mãos da Terra, de 30 de junho a 9 de julho, poderá ser visitada das 14h às 21h. A entrada será R$ 8,00. Menores de 12 anos e pessoas acima de 60 não pagam.