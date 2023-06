Vale do Rio Pardo fará a apresentação de projeto de geoparque

A Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) realiza, na sexta-feira (30) uma reunião geral com seus associados no Clube Vera Cruz, no município de Vera Cruz. O encontro ocorre a partir das 14h30min, e tem como tema os principais assuntos do trade turístico regional. Na pauta, destaca-se a apresentação do projeto Geoparque do Vale do Rio Pardo, cujo lançamento ocorre no dia 8 de julho, em Candelária.

Conforme o presidente da Aturvarp, Djalmar Marquardt, dentre as prioridades da reunião está o lançamento do Geoparque do Vale do Rio Pardo. O evento promete ser um divisor de águas no turismo da região. "Este é um grande projeto da Aturvarp, que vinculado à rede mundial de geoparques, da Unesco - órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU) - tem como objetivo a conservação natural e cultural do Vale do Rio Pardo", pontua. A criação do Geoparque do Vale do Rio Pardo abrange os municípios de Candelária, Vera Cruz, Vale do Sol, Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Venâncio Aires, nos quais já foram mapeados sítios paleontológicos.

Além das programações, a associação irá debater também questões administrativas como orçamento e eleições para o biênio 2024-2026. "Vamos tratar ainda da participação e realização de feiras e eventos, assim como definir o calendário dos próximos encontros. O turismo é uma grande força econômica, que voltou com tudo após a pandemia. Nossa região tem um imenso potencial e precisa explorar esta vertente da economia e do desenvolvimento regional", complementa o presidente Djalmar Marquardt.