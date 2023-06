Prefeitura vai pagar R$ 1 mil para atingidos por ciclone em Novo Hamburgo

auxílio de R$ 1 mil para cada residência atingida pela inundação que assolou o município, A Câmara de Novo Hamburgo votou, em regime de urgência, projeto de lei encaminhado pelo Executivo que prevê a concessão deque assolou o município, após as fortes chuvas dos dias 15 e 16 de junho . O texto foi aprovado por unanimidade em primeiro turno.

Os domicílios serão identificados por meio do cruzamento de dados da Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social, satélites e georreferenciamento. A prefeitura ainda detalhará o processo de habilitação e a forma de repasse do auxílio.

Para dar conta do programa, que leva o nome de "Juntos, Sempre!", a lei abre crédito adicional de R$ 3 milhões no orçamento do município. O valor, contudo, poderá ser suplementado pela prefeitura, caso necessário. "O município foi atingido por severa inundação em razão de fortes chuvas ocorridas, com precipitação de 205 milímetros em apenas 12 horas. Tal fato acarretou perdas humanas, materiais e ambientais, além de causar prejuízos ao setor público e a pessoas. A finalidade do programa é permitir a transferência de renda para o asseio e/ou reconstrução de residências atingidas pela inundação", explica a prefeita Fátima Daudt.

nundações nos bairros Canudos, Lomba Grande e em toda a extensão do Santo Afonso. A gravidade do evento climático levou a prefeitura a decretar situação de emergência na cidade. Provocadas pela passagem de um ciclone extratropical , as chuvas ocasionaram estragos em mais de 40 cidades gaúchas, deixando milhares de desabrigados e 16 mortos. Em Novo Hamburgo, foram registradas iCanudos, Lomba Grande e em toda a extensão do Santo Afonso. A gravidade do evento climático levou a prefeitura a decretar situação de emergência na cidade.