Rodada de negócios mira novo distrito industrial de Erechim

Para gerar conexão entre micro e pequenas empresas e grandes negócios que estão chegando a Erechim, o Sebrae RS e a Prefeitura realizam, no dia 7 de julho, a Rodada de Negócios Parque Industrial Giácomo Madalozzo. A ação é exclusiva para empreendedores da cidade que têm a intenção de atuar como fornecedoras de um grupo de 28 grandes empresas que estão se instalando no novo distrito industrial.

A Rodada de Negócios terá como foco uma série de demandas que as empresas que estão chegando na cidade buscam para se instalar no local. O evento é ideal para empresas que trabalham com serviços de construção civil, elétrica, acabamentos, isolamento acústico, entre outros, além de produtos como, embalagens, móveis, painéis solares, maquinário industrial e demais.

De acordo com o gestor de projetos do Sebrae RS, Gladistom Deliberali, a iniciativa é uma forma de fomentar os negócios no município e fortalecer a economia local. "Percebemos que haveria uma grande demanda por parte dessas empresas que estão chegando à cidade e encontramos na rodada de negócios uma alternativa para auxiliar tais negócios e fortalecer às empresas do município", afirma.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 29 junho, no site do Portal de Negócios do Sebrae. A rodada ocorre no Parque da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE) - Polo de Cultura (Rua Henrique Pedro Salomoni, s/n°).