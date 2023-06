Projeto de prédio junto ao Hospital Santa Cruz é discutido em Brasília

O projeto do novo prédio, que deverá ser erguido junto ao Hospital Santa Cruz (HSC) para servir como espaço de ensino para a área de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), foi apresentado ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O documento foi entregue pelo presidente da Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc) e reitor da Unisc, Rafael Frederico Henn, e pelo diretor geral do HSC, Vilmar Thomé.

A intenção da visita, segundo Henn, foi angariar recursos junto ao governo federal para a execução do projeto, que prevê um investimento de R$ 15 milhões. O reitor e presidente da Apesc destacou que Alckmin sinalizou de forma positiva e elogiou o projeto apresentado para o Centro de Estudos, Treinamentos e Simulação Realística, que será instalado nesse prédio.

"Alckmin é médico e entende a necessidade de qualificar os cursos de Medicina e os profissionais médicos em suas especialidades. Ele sabe que investir na formação e qualificação desses profissionais vai acabar otimizando os atendimentos na rede pública e, por consequência, reduzir de custos na área da saúde", citou o reitor.

O prédio do Centro de Estudos, Treinamentos e Simulação Realística do curso de Medicina da Unisc terá 1.824m² distribuídos em seis andares interligados, sendo um deles à estrutura atual do Centro Cirúrgico do HSC e à unidade acadêmica da instituição. A nova estrutura incluirá salas de simulação, de ensino, estudo e pesquisa, de transmissão e práticas cirúrgicas e uma sala cirúrgica multifuncional com tecnologia inteligente, além de um Café Bistrô.

"A proposta é aprimorar a área do complexo hospitalar existente, interligando os novos pavimentos às áreas de ensino e de assistência, com espaços compartilhados com o atual centro cirúrgico e centro obstétrico, facilitando a circulação das equipes de pesquisadores, professores, estudantes, residentes e equipes assistenciais", explicou Thomé. Segundo ele, o Centro irá possibilitar a ampliação e a integração entre ensino, pesquisa, inovação e treinamento de profissionais da saúde.