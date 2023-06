Erechim projeta evento de tecnologia para outubro

Com objetivo de movimentar, fomentar e estimular as áreas de empreendedorismo, inovação, tecnologia e transformação digital, teve início nesta segunda-feira (26), o planejamento para um novo evento em Erechim. Ainda com nome a ser definido, o primeiro evento deste porte tem previsão de acontecer no mês de outubro, com dois dias de duração.

A comissão já discutiu nomes de palestrantes e pretende mobilizar pessoas, técnicos e investidores de inovação e tecnologia, aproximando entidades governamentais e sociedade civil e prospectando o nome de Erechim para a rota do desenvolvimento tecnológico.

O vice-prefeito Flávio Tirello, comenta que com o Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) estruturado, agora será a hora de movimentar pessoas também de fora de Erechim no ecossistema local. "Temos diversas pessoas envolvidas com o CIT - incubadas, mentores, ancoras, fundadoras, entre outros. Agora, queremos trazer pessoas do ecossistema de inovação, tecnologia, transformação digital e empreendedorismo para Erechim, para debatermos, detectar oportunidades, desenvolver negócios e contribuir para o desenvolvimento tecnológico", explica o vice-prefeito. Mais detalhes devem ser divulgados nas próximas semanas.