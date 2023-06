Obras da Corsan vão ampliar em 19% o esgoto coletado e tratado em Santa Rosa

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, anunciou que obras de pavimentação devem iniciar nas próximas semanas em Santa Rosa. No entanto, as melhorias na infraestrutura vão acontecer após a execução da obra de sistema de esgoto sanitário, que vai ser realizada pela Corsan. O projeto de saneamento está em fase final de licitação e vai atender os bairros Ouro Verde, Planalto, Sulina, Central, Glória e Vila Nova.

Anderson esteve em Porto Alegre, na semana passada, em reunião com a nova presidente da Corsan, Samanta Popow Takimi. A obra em Santa Rosa vai ter um investimento de R$ 15 milhões. Segundo Mantei, serão 20 quilômetros de extensão nos seis bairros. Com isso, Santa Rosa vai passar a ter 55% de rede de coleta, destinação e tratamento de esgoto - atualmente, o percentual é de 36%. "Esta ação é de extrema importância para nossa cidade. As obras vão dar transtorno, mas serão fundamentais para que possamos avançar com a coleta de esgoto, e na sequência, já vamos dar continuidade às obras de asfalto", ressaltou Anderson.

As obras de saneamento vão iniciar pelas ruas que estão no cronograma da prefeitura, para assim, agilizar o serviço de pavimentação nestes locais. Ainda em Porto Alegre, o prefeito também esteve em uma reunião no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Na oportunidade, foram tratados projetos de melhorias para a mobilidade urbana de Santa Rosa, trevos e ações que promovam uma melhor trafegabilidade nas vias que dão acesso ao município.

Os trevos de acesso de Santa Rosa vão receber nova iluminação. Além disso, foi levado para o Daer, uma proposta para alterar a configuração de alguns trevos com o objetivo de aumentar a segurança no local e evitar os acidentes de trânsito.