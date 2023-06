Prevista para esta terça-feira, licitação da Gare é suspensa em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria suspendeu o edital para a licitação da Gare da Viação Férrea. O fato se dá por conta de uma inconsistência apontada por uma empresa da construção civil e confirmada pela empresa Technisan, que elaborou o projeto estrutural. Anteriormente, a abertura dos envelopes estava prevista para esta terça-feira (27).

Como a referida diferença se dá no quantitativo de material de estrutura metálica, podendo acarretar no impacto financeiro total da obra, o edital está momentaneamente suspenso. Com isso, o Executivo fará a adequação do referido item, para que, então, o edital seja republicado. Após a publicação, a licitação corre os trâmites normalmente, sendo contados 30 dias para que os envelopes com as propostas sejam abertos.

A obra estava orçada no valor estimado em pouco mais de R$ 6 milhões, valor que será recalculado após essa observação. O custeio da obra se dá por meio de recursos próprios do Município e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa II). A empreitada terá prazo de conclusão em 180 dias corridos.

A revitalização prevê uma série de restaurações na estrutura arquitetônica da estação de passageiros (sobrado) e dos quatro pavilhões, com reposição de pisos e forros, segundo pesquisa histórica realizada previamente. Haverá a recomposição da cobertura dos pavilhões onde não existem mais telhas e substituição de telhas danificadas. Serão feitas ainda novas instalações elétricas, hidráulicas, de água e de esgoto, bem como rampas de acesso.

As esquadrias e ferragens serão todas revisadas e, em caso de necessidade, substituídas. Na intervenção também está inclusa a pintura interna e externa em toda a estrutura, incluindo esquadrias e estruturas metálicas da área chamada Lanternim. Nas áreas externas serão previstas instalações de bancos, floreiras e lixeiras.