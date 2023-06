Fábrica de blocos de concreto retoma operações em Santa Cruz do Sul

A Secretaria de Obras de Santa Cruz do Sul colocou em operação uma fábrica de blocos de concreto, que estava parada há mais de três anos. Com capacidade produtiva diária de seis mil bloquetes intertravados, a fábrica viabiliza mais agilidade neste tipo de pavimentação, que é bastante característica da cidade.

Para voltar a operar, a máquina precisou passar por diversas manutenções, além de adaptações técnicas para atender a todas as regras de segurança previstas pelo Ministério do Trabalho. A escassez de areia disponível devido à estiagem também dificultou o retorno da produção. Com a fábrica parada, o município estava precisando comprar todos os blocos de fornecedores externos. Agora, será possível aumentar a produtividade aliando a aquisição com a produção própria.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Edmar Hermany, a iniciativa vai possibilitar a intensificação dos trabalhos de pavimentação na cidade e no interior. "É um grande avanço, porque aproveitamos a nossa mão de obra para a execução com custo bem reduzido para os cofres públicos", comemorou

Conforme o chefe de divisão Enor Francisco da Silva, que coordena o setor de Blocos, as exigências técnicas para a retomada dos trabalhos, apesar de reduzirem a capacidade produtiva, principalmente pelas grades e cancelas instaladas ao redor dos equipamentos, possibilitam mais segurança aos operadores, sem perder a alta qualidade do material fabricado. "Nosso bloco é mais rústico, mas muito mais forte que os demais", garante.

A qualidade é certificada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde foi desenvolvida uma pesquisa que atestou que os bloquetes produzidos pelo município são mais resistentes se comparados com outros disponíveis no mercado. De acordo com o engenheiro civil do município, Everton Henrique Ferreira, o estudo ocorreu antes da parada da máquina e, agora, a prefeitura pretende realizar novos ensaios. Ferreira relata que seguem sendo usados os mesmos moldes, com os mesmos traços e a mesma receita de antes, mas adaptações devem ser feitas para melhorar ainda mais a eficácia. "O objetivo agora é tentar diminuir os custos de produção mantendo a mesma qualidade do produto".