Carne de búfalo será a estrela de encontro gastronômico em São Borja

A carne de búfalo estará presente ao evento 1º Sabores da Região - encontro binacional da Gastronomia Brasil e Argentina, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de julho, na sede campestre do Clube Comercial, em São Borja. O objetivo do evento é promover e incentivar a gastronomia local, além de integrar e proporcionar a troca de experiência e cultura entre Brasil e Argentina. O público terá a oportunidade de desfrutar de uma variedade de pratos típicos da região.

A Associação Sulina de Criadores de Búfalos (Ascribu) foi convidada por Pedro Costa, tradicional criador em São Borja, para assar a carcaça de um búfalo. A diretoria da entidade entende que este tipo de evento é mais uma oportunidade para fazer a divulgação da carne de búfalo.

Segundo o vice-presidente, Raphael Gonçalves, uma equipe de criadores seguirá para o município, quando será assada a carne doada por Costa. "Esse tipo de evento se insere nas atividades que a Associação tem apoiado no sentido de, primeiro, divulgar a bubalinocultura mostrando a sua importância sob o ponto de vista comercial, tendo a criação de búfalos como alternativa mais rentável, inclusive que o bovino. E, em segundo lugar, divulgar as qualidades da carne de búfalo visando, especialmente, as pessoas que possam ter um pré conceito sobre ela", destaca.

O criador Pedro Costa salienta, por sua vez, que está aproximadamente há 10 anos na atividade. Os animais são selecionados e criados dentro de um rigoroso padrão de sanidade. "Os búfalos são criados com alimentação exclusiva a pasto, sem nenhum hormônio ou anabolizantes, e abatidos jovens", observa.

De acordo com Costa, o evento servirá para apresentar as qualidades da carne de búfalo e benefícios que traz para a saúde. "Temos em São Borja parcerias com frigorífico e açougues, e alcançamos um mercado que consome 300 búfalos por ano. São animais da minha propriedade e também de outros criadores parceiros. Vendemos reprodutores, matrizes, para a renovação genética dos rebanhos", informa.