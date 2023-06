Caxias do Sul contrata empresa para elaboração de laudos que ajudarão na regularização fundiária em bairros

Foi assinado, na segunda-feira (26), o contrato de prestação de serviços de elaboração de laudos geológicos e geotécnicos entre a prefeitura de Caxias do Sul e a Garden Consultoria Projetos e Gestão. O documento contempla um passo importante para o processo de regularização fundiária de áreas prioritárias do município. O acordo prevê a elaboração de laudos a respeito de regiões de risco, de avaliações hidrológicas e de sondagens de terreno.

O prazo para execução do trabalho será de 24 meses e o investimento no trabalho está em torno de R$ 538 mil. O secretário municipal do Urbanismo, Giovani Fontana, afirmou o contrato é bastante importante no processo de regularização. Ele fez questão de reafirmar o compromisso do município com o procedimento, através da assinatura do contrato, e de uma série de ações, tais como a compra de softwares para agilizar as demandas e treinamentos e equipe.

"Temos mais de 200 processos tramitando. No dia 3 de julho vamos apresentar um cronograma da regularização para o segundo semestre", explicou Fontana. "A regularização não é só uma política, mas também um projeto de cidade, que está sendo desenvolvido prioritariamente por servidores e carreira, o que garante que o trabalho irá se perpetuar, independentemente do governo que esteja à frente", prosseguiu o secretário.

O prefeito Adiló Didomenico também reforçou que as medidas tomadas pela secretaria do Urbanismo são para dar celeridade aos processos e segurança nas avaliações feitas. "Essa questão da regularização não tem volta", disse. A empresa é responsável também, por exemplo, pelo projeto de macrodrenagem da bacia do arroio Aliança, no bairro Santa Catarina.