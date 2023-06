Santa Maria recebe simpósio de ovinocultura no fim da semana

O 2º Simpósio Gaúcho de Ovinocultura e a 1ª Mostra de Produtos em Lã Ovina ocorrem nos dias 29 e 30 de junho, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A finalidade é tentar enfrentar uma das piores crises da história do setor e ajudar com políticas públicas eficientes. O evento é promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Entre os participantes estarão criadores de ovinos, esquiladores, cooperativas/barracas (que comercializam a lã), indústrias, artesãos e designers que utilizam a lã como matéria-prima, além de universidades, instituições de pesquisa, de Assistência Técnica e Extensão Rural (Aters) e entidades que representam o setor. O Rio Grande do Sul é o maior estado do Brasil produtor de lãs, cerca de 8,6 mil toneladas por ano.

Conforme a analista agropecuária e florestal e membro da Secretaria Executiva do Fundovinos, Sabrina Vaz, a ideia do simpósio é obter informações que possam contribuir para o desenvolvimento da cadeia, para agregação de valor aos produtos e para a geração de novos produtos; aproximar os atores da cadeia da lã, os agentes públicos e as instituições de ensino e pesquisa; identificar demandas dos diferentes atores; identificar possíveis usos para os diferentes tipos de lã; e propor ações, tanto para a iniciativa privada, como para o Poder Público nas diferentes esferas para o desenvolvimento da cadeia da lã. "Queremos conhecer melhor a cadeia produtiva da ovinocultura, nivelando informações disponíveis sobre a produção, beneficiamento e comercialização da lã", afirma.

No dia 29 também haverá transmissão on-line do evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.