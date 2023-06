Festa Sabores da Colônia em Nova Petrópolis recebe 12 mil pessoas

A edição 2023 do Festival Sabores da Colônia, em Nova Petrópolis, começou com resultados bastante satisfatórios em movimentação de público e comercialização de produtos na feira de expositores. O evento teve início em Nova Petrópolis com público estimado em 12 mil pessoas no fim de semana.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Agricultores, Ari Arsênio Boelter, as primeiras informações indicam bons resultados de vendas na feira de expositores, que reúne 60 agroindústrias. "Nos primeiros três dias observamos corredores movimentados, muitas pessoas sendo atendidas nos estandes e praticamente todo mundo com sacolinhas de compras". Ainda conforme o dirigente, os resultados dos primeiros dias indicam volumes de vendas superiores a eventos similares realizados recentemente no Estado.

O secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, estimou um público total de 12 mil pessoas no primeiro fim de semana do Festival Sabores da Colônia. O número é projetado com base nos acessos à área da feira de expositores e na ocupação da Claro Arena Show e do estacionamento do Centro de Eventos. "Tivemos em torno de 1,5 mil pessoas na sexta-feira. No sábado foram cerca de 5 mil visitantes, número que também esperamos para o domingo", explica o secretário.