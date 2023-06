Estações de hidratação serão construídas em 32 cidades da região do Alto Uruguai

Uma reunião de trabalho entre representantes da Associação dos Municípios do Alto Uruguai (Amau) e Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai (Cirau) tratou sobre a construção e instalação de locais para estacionamento de bicicletas, água quente para o chimarrão, água para ciclistas e população em geral dos 32 municípios da associação, denominado Estação de Hidratação. Os valores para construção das 32 estações são de R$ 966,4 mil.

Para Marcelo Arruda, presidente da Amau, o momento é de agilizar para garantir esses recursos, para que as obras iniciem o quanto antes. Já Beto Bordin, presidente do Cirau e secretário do Credenor, que está à frente, para aplicação dos recursos da consulta popular, relata que a reunião com técnicos do consórcio, teve o objetivo de rever alguns pontos destas estações de hidratação, pois a licitação deu deserta, sem empresas interessadas em participar.