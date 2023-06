Caxias do Sul lança projeto de centro de proteção aos animais

A prefeitura de Caxias do Sul apresentou a vereadores, servidores e representantes de organizações não governamentais (ONGs) o projeto do novo Centro Municipal de Proteção Animal. O ato contou com a presença do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, da vice-prefeita Paula Ioris e do titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, João Uez,

O secretário João Uez lembrou que o todo o projeto está estimado em cerca de R$ 7 milhões. Inicialmente, serão usados recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, o valor da permuta de um terreno ao lado do atual canil, bem como buscadas emendas parlamentares. Recursos próprios da prefeitura também serão aportados no empreendimento. "Até setembro devemos iniciar a terraplanagem da área e antes do fim do ano começam as obras físicas", informou Uez.

O novo espaço será um abrigo temporário para animais abandonados em situação de vulnerabilidade e/ou vítimas de maus-tratos, que tem como foco oferecer tratamento adequado. Além disso, proporcionará aos animais uma passagem digna e respeitosa até o momento da adoção. Vários projetos referenciais foram consultados pela empresa vencedora da licitação para finalizar a proposta.

A área total tem 5,3 hectares e fica na rua Jayme Guilherme Muratore Filho, no Travessão Aliança, distante 13km do Centro da cidade. O acesso pode ser feito pela ERS-122, via Estrada dos Romeiros. O diretor do Departamento de Proteção Animal (DPA) da Semma, Paulo Bastiani, citou que o Centro terá capacidade para 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte, contemplando canis coletivos e individuais, para cães bravios e idosos, para mães e filhotes e gatis. O atual Canil tem cerca de 400 animais.

Agora, serão encaminhados projetos complementares como hidrossanitário, estrutural e elétrico, antes de iniciada a terraplanagem. O projeto contempla linhas orgânicas, com acessos facilitados e conceito térmico e acústico para os animais. Haverá cortinamento vegetal, garantindo isolamento e cercamento, com afastamento de 5m de todo o perímetro, visando a proteção dos bichos.