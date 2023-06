Compra e venda de imóveis gera arrecadação 25% maior com ITBI em Erechim

Os negócios do mercado imobiliário de Erechim cresceram neste primeiro semestre. Dados levantados pela Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, mostram que a arrecadação do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que se refere a todas as operações de compra e venda de casas, apartamentos, terrenos, chácaras, lotes rurais, cresceu 25,43% no primeiro semestre, com relação ao mesmo período de 2022.

"O crescimento do ITBI nos mostra que o setor imobiliário está aquecido em Erechim, com um aumento significativo de compra e venda de bens imóveis, no primeiro semestre deste ano", observa o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi.

Ele explica que isso é resultado da agilidade na aprovação de projetos pela prefeitura, que tem contribuído para o crescimento do setor imobiliário. "Conseguimos estruturar uma nova dinâmica de funcionamento no setor de aprovação de projetos, com mais rapidez, mas sem perder de vista as questões técnicas e legais", observa o secretário, Mario Rossi.

"Aprovamos em média cinco projetos por dia, e todos são importantes, porque cada um deles destrava a economia do município. A eficiência na liberação dos projetos movimenta o comércio, indústria, prestação de serviços, resulta em novos postos de trabalho, mais oportunidades para as pessoas viverem bem em Erechim", ressalta o secretário.