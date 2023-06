Expo Sapiranga e Festa da Colônia são canceladas por conta de estragos na cidade

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga anunciou o cancelamento da Expo Sapiranga e da Festa da Colônia, que aconteceriam esta semana, em virtude do decreto de situação de emergência no município após as chuvas que atingiram a região, na semana passada. Entre quinta (15) e sexta-feira (16), a região registrou quase 200 milímetros de chuva, resultando em alagamentos nas áreas do Centro, Centenário, Porto Palmeira e Floresta, além de deslizamentos de terras nas localidades de Picada São Jacó e Picada Verão.

Os alagamentos obrigaram mais de 120 pessoas, entre adultos e crianças, a deixarem suas residências. Os desabrigados foram acolhidos no ginásio da escola Dr. Décio Gomes Pereira. Na região das ruas Pavões e Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, aproximadamente 15 casas foram interditadas pela Defesa Civil devido ao risco de desabamento.

Diante desse cenário, a CDL Sapiranga, responsável pela organização da Expo Sapiranga que ocorreria dentro da Festa da Colônia no Parque do Imigrante, tomou a difícil decisão de cancelar o evento, priorizando a segurança e o bem-estar da população. O presidente da CDL Sapiranga, Ademir Gerson Deitos, ressaltou a importância de respeitar as medidas de segurança e contribuir para a recuperação do município após o temporal.