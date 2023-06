Capão da Canoa recebe seminário sobre combate ao trabalho infantil

Com o tema "Quando penso em infância e adolescência penso em algo sagrado em proteção em futuro em afeto e cuidado", o Seminário Estadual de Combate ao Trabalho Infantil vai trazer uma ampla programação que prevê palestras, apresentações culturais e rodas de conversa em Capão da Canoa, no Litoral Norte.

Temas como adoção e os desafios para erradicação do trabalho infantil no Brasil no período pós pandemia serão abordados nas palestras, entre outras questões fundamentais para a erradicação do trabalho infantil. Quanto à Roda de Conversa, o tema será: "A importância e seus impactos da parceria público privado na Aprendizagem Profissional".

O Seminário Estadual de Combate ao Trabalho Infantil com Inserção na Aprendizagem Profissional será realizado na Casa de Cultura Érico Veríssimo, Av. Flávio Boianovski, n° 789, com início às 8h30min. Inscrições podem ser feitas pelo site da prefeitura.