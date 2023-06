Arroio do Meio assina termo com o Estado para receber os bombeiros voluntários

Foi assinado, na semana passada, o termo de cooperação entre o município de Arroio do Meio e o Estado, com o objetivo de implantar no município um Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (Scab). A partir desta assinatura será implantado um cronograma de trabalhos voltado para a alocação de recursos humanos e financeiros, com o objetivo de formar e qualificar os bombeiros no município.

O Scab é composto por voluntários, sob a coordenação e supervisão dos bombeiros militares em que o município cede o espaço físico para a sede do Corpo de Bombeiros com prédio adequado para a atividade. "O serviço se torna um plus para novas empresas que vierem a se instalar no município", avalia o prefeito, Daniel Bruxel.