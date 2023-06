Representantes de Gramado vão à Brasília para treinamento que irá tornar cidade um destino turístico inteligente

Servidores da Secretaria de Turismo de Gramado participaram, na semana passada, de um treinamento em Brasília junto ao Ministério do Turism para dar início às ações para transformar o município em um Destino Turístico Inteligente (DTI) no Projeto Estratégia Nacional DTI Brasil. Um DTI é um destino turístico que gerencia seus processos e seu território, de forma inovadora e sustentável, comprometido com pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas.

O projeto do Ministério do Turismo ajuda as cidades a darem maior visibilidade aos atrativos turísticos, com a implantação de tecnologias que tornam os destinos mais acessíveis. Gramado foi um dos 10 municípios selecionados do Brasil para participação desse projeto, que trará uma visibilidade mundial ao município.

"Vamos ter um acompanhamento e consultoria para gerenciar de maneira inovadora o uso de tecnologias adequadas, a fim de facilitar o alcance de parâmetros internacionais em quesitos como acessibilidade, segurança, sustentabilidade, entre outros. Assim, vamos aumentar a competitividade turística em nível nacional e internacional", destaca a turismóloga Barbara Konrath, que esteve em Brasília representando a pasta de Turismo de Gramado.