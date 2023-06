Pelotas terá ambulatório para pacientes com psoríase a partir de agosto

O Núcleo Ambulatorial do Campus Olivé Leite, vinculado à Universidade Católica de Pelotas (UCPel), proporcionará à comunidade da região atendimentos especializados em psoríase. Pacientes encaminhados pela secretaria de Saúde do município serão atendidos no campus, localizado na avenida Fernando Osório, 1586, em Pelotas. Ambulatórios piloto já foram organizados, a fim de estabelecer as dinâmicas de atendimento. O serviço será disponibilizado em duas sextas-feiras por mês, a partir de agosto.