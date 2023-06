Novo Hamburgo terá programa para atingidos por ciclone

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt anunciou criação do programa "Juntos, Sempre!", voltado à concessão de auxílio financeiro para famílias atingidas pelo ciclone extratropical na cidade. Serão entregues R$ 1 mil para cada residência, de acordo com o texto.

O projeto de lei já está pronto e será encaminhado para a Câmara de Vereadores, com pedido para que seja votado em regime de urgência. A proposta é entregar os recursos para as residências através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. As famílias receberão um cartão magnético para ter acesso aos recursos.

O programa seguirá critérios técnicos e utilizará informações da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de satélites e georeferenciamento da cidade para que os recursos possam ser direcionados às famílias que realmente necessitam. "Além do atendimento que estamos dando a todos, com abrigo, material de limpeza, alimentos, roupas e, na medida do possível, móveis e eletrodomésticos, também é necessário a ajuda financeira neste momento em que muitos perderam tudo", enfatiza a prefeita.