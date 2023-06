Caxias do Sul reorganiza fluxo de atendimentos na rede pública

A Prefeitura de Caxias do Sul anunciou medidas para reorganizar os atendimentos nas urgências e emergências SUS e também para reforçar o atendimento nos casos de crianças com sintomas respiratórios. As medidas têm o objetivo de fortalecer a rede de saúde, sobretudo diante da alta demanda registrada com a chegada do frio, para que a rede hospitalar consiga absorver os atendimentos de emergência e de alta complexidade, uma vez que a suspensão de cirurgias eletivas ainda não gerou o impacto esperado.

A reorganização dos fluxos de atendimento é necessária pois, enquanto sobram consultas ofertadas com médico clínico ou de Estratégia Saúde da Família (ESF) nas UBSs, cerca de 80% dos pacientes atendidos nas duas UPAs são casos leves que poderiam ter sido absorvidos pelas unidades dos bairros. Na semana passada, por exemplo, de 897 consultas ofertadas em UBSs, 730 foram realizadas, ou seja, em 167 horários o médico ficou ocioso.

O cenário é o mesmo se analisada a semana: entre 12 e 16/06 foram ofertadas 4.320 consultas em UBSs e realizadas 3.715, ou seja, 605 pessoas provavelmente estiveram em UPAs ou hospitais e poderiam ter o caso resolvido em UBSs. A secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, lembrou do cenário atual e destacou a necessidade de olhar para o sistema de saúde como um todo "Temos a Atenção Primária, que é a base da pirâmide; a atenção especializada, as nossas UPAs e, no topo da pirâmide, os hospitais, que são responsáveis pela média e alta complexidade e emergência. Precisamos que essa hierarquia seja minimamente mantida para que, quando um paciente grave precise da estrutura hospitalar, ele possa ser atendido", afirma.

Com as mudanças, os prontos-socorros dos hospitais Pompéia e Geral atenderão apenas os casos que sejam de urgência e emergência. Além disso, a partir desta segunda-feira (26), será ampliada em 10% o número de consultas disponíveis para atendimento de demandas do dia nas UBSs. Além disso, as UPAs mantêm equipe aumentada principalmente nas segundas e terças-feiras, dias em que historicamente o movimento tende a ser maior.

A orientação é que os pacientes com quadros leves, inicialmente, procurem as UBSs para acolhimento e somente busquem as UPAs se não houver mais consulta disponível para o dia ou não haja indicação para agendamento de consulta na UBS. Os pacientes que procurarem os prontos-socorros dos hospitais Pompéia e Geral e apresentarem quadros que não caracterizarem emergência (veja no quadro), serão orientados a buscar atendimento nos locais adequados.