Santa Cruz do Sul pode ter novo loteamento popular

O caminho está aberto para a construção de um novo loteamento habitacional em Santa Cruz do Sul. A prefeita, Helena Hermany, e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fabiano Dupont, saíram com esta impressão de uma reunião nesta quinta-feira (22), com o secretário Nacional de Habitação, Hailton Madureira, em Brasília.

A comitiva santa-cruzense apresentou a proposta de implantação de um novo residencial popular pelo Programa Minha Casa Minha Vida, o Santa Maria II, Zona Sul do município. Além disso, também foi discutido um outro projeto habitacional, a ser implantado entre os bairros Arroio Grande e Aliança futuramente.

Durante a audiência, a prefeita tomou conhecimento de diversas modalidades de empréstimo habitacional, para aplicação na zona rural e também para pessoas de classe média e de renda mais baixa. Helena manifestou seu compromisso em encontrar a melhor alternativa para a construção do novo loteamento. "Sabemos do valor que representa para uma pessoa ou uma família conquistar a sua casa própria. O Santa Maria II garantirá a muita gente deixar o aluguel e ter um lugar seu, digno para viver", comentou.

O novo loteamento será instalado em uma área de 59 mil metros quadrados, onde serão construídas 148 unidades habitacionais. O entorno do local dispõe de diversos equipamentos comunitários para suprir as necessidades dos novos moradores que se instalarão por ali: escola municipal de Educação Infantil (EMEI), posto de saúde, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Hospital.

Para Fabiano Dupont, o fato de a proposta do Santa Maria II já contar com o projeto, a infraestrutura e a área a ser construída traz mais agilidade para os encaminhamentos burocráticos. Conforme o secretário, a ideia é oportunizar um imóvel com o pagamento de entrada muito mais baixo, onde a prestação fique com o valor bem menor do que o de um aluguel normal.