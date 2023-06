Primeira cirurgia de traumato-ortopedia é feita em Estrela

após se tornar referência em serviços de alta e média complexidade em traumato-ortopedia Duas semanaspara a região dos Vales, o Hospital Estrela da Divina Providência realizou na quarta-feira (21) a primeira cirurgia. A equipe médica fez uma redução de fratura de pelve, procedimento considerado de alta complexidade.

A paciente foi uma mulher de 20 anos, moradora de Lajeado, que estava internada aguardando a cirurgia há mais de um mês. Com um incentivo anual de R$ 1,2 milhão do governo do Estado, por meio do programa Assistir, os serviços de alta e média complexidade em traumato-ortopedia irão beneficiar 360 mil pessoas de 37 municípios.

Até então, os pacientes precisavam se deslocar até Canoas para consultas ou para realizarem procedimentos desses tipos. A capacidade de atendimento do hospital será de 72 cirurgias de média complexidade, 16 de alta complexidade e 704 consultas especializadas por mês.