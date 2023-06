Prefeitura e Caixa discutem programas em Santa Rosa

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, recebeu uma equipe da Caixa Econômica Federal para tratar sobre programas habitacionais para a cidade. Na oportunidade, as lideranças do banco e o prefeito falaram sobre o Programa Habitacional Santa Rosa Verde e Amarela, lançado pela prefeitura neste ano e que está em andamento no município.

Mais de 20 contratos do Programa Santa Rosa Verde e Amarela já foram assinados na Caixa e estão em processo de empenho na prefeitura. A intenção é beneficiar a população para que o sonho da primeira casa própria possa ser concretizado.

No programa, o primeiro imóvel pode ser casa ou apartamento de até R$ 220 mil. Do valor da entrada, o município subsidia R$ 18 mil, a fundo perdido. Além desta pauta, o prefeito também conversou sobre outros Programas Habitacionais disponíveis na instituição e sobre o andamento das obras do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Anderson destacou que o município tem buscado, através do planejamento estratégico, investir recursos em obras e programas que proporcionem mais qualidade de vida para a população, "Nosso compromisso é com o bem-estar das pessoas. Vamos através destas ações movimentar toda nossa economia e fazer com que Santa Rosa se desenvolva ainda mais", completou.