Prefeitura busca a ampliação da JBS em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, apresentou nesta quinta-feira (22) para a direção nacional da JBS os principais indicadores econômicos e as iniciativas que estão sendo desenvolvidas no município com objetivo de qualificar os trabalhadores, aumentar as oportunidades de empregabilidade e estimular o crescimento da economia a partir da ampliação da oferta de postos de trabalho nas indústrias instaladas na cidade. Ele propôs, a partir das informações compartilhadas com a indústria, a ampliação da JBS no município.

O prefeito, na reunião, afirmou o compromisso com criação de condições para, além de estimular esta ampliação, também assegurar contrapartidas em relação a cursos de qualificação e ao apoio de projetos habitacionais que, nacionalmente, vem sendo trabalhados pela empresa. "Temos todas as condições de receber as demandas necessárias para que a JBS amplie a sua produção em Passo Fundo. Isso vai gerar mais postos de trabalho e inúmeros benefícios para a nossa cidade", defendeu Pedro.

Este foi o segundo encontro entre o prefeito e a direção da JBS. Em maio, o prefeito, acompanhado do secretário de Transparência e Relações Institucionais, Josué Longo, haviam se encontrado com lideranças da indústria em São Paulo, para reiterar o interesse da Administração em fortalecer a relação com a empresa, possibilitando diversos novos investimentos no município.

Para o ex-ministro da Agricultura e atual conselheiro da JBS, Francisco Turra, a reunião foi "exemplar e histórica", porque, segundo ele, demonstrou o interesse da gestão em promover avanços. Turra comentou ainda que esta aproximação se mostrou produtiva na medida em que houve um alinhamento entre os projetos do governo para aumento da geração de emprego e renda e os da JBS, que "vê no município um cenário favorável para o seu desenvolvimento".

Durante a reunião, os dirigentes da JBS salientaram que a unidade industrial em Passo Fundo está entre as referências no País pelo potencial de ampliação da produção diária e que há diversos projetos prospectando avanços para o setor, como a qualificação da fábrica de rações, o aumento do abate diário de aves - que passará das 270 mil unidades para 300 mil unidades/dia - a implantação de um programa habitacional para os novos e futuros colaboradores e o acesso a lei municipal de desenvolvimento econômico, que atualizou e desburocratizou a tramitação de processos econômicos em Passo Fundo.