Santa Maria atualiza plataforma online de emissão de alvarás

A população de Santa Maria vai poder acessar a nova plataforma do Poupa Tempo, ferramenta que auxilia na tramitação de pedidos de alvarás na prefeitura, nos próximos dias. No lançamento, ocorrido nesta quinta-feira (22), no Espaço Contábil, foi apresentada a versão atualizada do sistema, que torna ainda mais prático e intuitivo ao empreendedor o processo de abertura e alterações em suas empresas. O sistema atualizado estará disponível a partir de segunda-feira (26)

Os pedidos de alterações não precisarão mais serem realizados presencialmente. As quatro formas de alteração, que são as de endereço, razão social, sócio e atividade econômica, poderão ser feitas de forma online. Pagamento por Pix, emissão de certificados (que não têm o valor legal de um alvará), aba de histórico repaginada e Ficha de Inscrição Declarada (FID) que passa a ser preenchida de forma digital são algumas das atualizações da plataforma.

O secretário de Licenciamento e Desburocratização, Beloyannes Orengo de Pietro Junior, falou a respeito da evolução que o programa tem tido ao longo dos anos e como ele reflete na vida da população. "Foi uma grande mudança na forma de atender às demandas, mas que se mostrou ser o mais eficiente, tendo aprovação da população. Durante a pandemia, chegamos a usar o e-mail como nossa principal forma de atuação por entendermos que este era o caminho mais eficiente. Com o Poupa Tempo, facilitamos os processos, reduzimos a burocracia e seguimos com total atenção à regulação".

Durante a apresentação também houve a assinatura de um decreto que aumenta o quadro de atividades de baixo risco, passando de 299 para 770 o número de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) cadastradas no município. O aumento no número de CNAEs de baixo risco, que passará a ser mais do que o dobro, se adequa ao que já é praticado pelo governo do Estado, com as mesmas 770 atividades cadastradas no sistema.