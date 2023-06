Revitalização da orla junto ao Porto de Estrela terá início este mês

A prefeitura de Estrela e a Empresa Pública de Logística (E-Log) preparam novidades na orla do Rio Taquari, junto ao Porto de Estrela. O município obteve uma autorização especial para intervenção em Área de Preservação Permanente, para remoção de espécies arbóreas e arbustivas exóticas na área, e plantio de espécies nativas, com ênfase em espécies com alto potencial de agirem na contenção de encostas, além do ajardinamento de vias públicas.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente de Estrela, Tanara Schmidt informa que uma equipe especializada contratada pela E-Log, será acompanhada por técnicos do departamento. "Eles realizarão o corte de exemplares de espécies arbóreas e arbustivas exóticas e plantio de mudas de caliandra-rosa e caliandra-vermelha, que apresentam um enorme potencial para contenção de taludes (margens) fluviais, mantendo as funções biológicas das áreas ciliares, além de promover o embelezamento paisagístico dessas áreas", explica.

Paralelamente a essas intervenções ambientais, serão executadas melhorias na rede de drenagem superficial, no intuito de evitar processos erosivos, sobretudo nas áreas de intervenção, evitando exposição dessas áreas aos processos erosivos previstos para os próximos meses em função das chuvas iminentes. O biólogo da prefeitura de Estrela, Emerson Musskopf, salienta que em um primeiro momento será dada prioridade à recuperação da margem entre o Porto de Estrela e o Arroio Boa Vista. "As demais fases do projeto serão executadas em outras áreas do Porto de Estrela, incluindo as ações remanescentes de plantio em outras áreas, com finalidades ambientais e paisagísticas, e o prosseguimento da remoção de exóticas", afirma.

Quem também detalha o projeto é o engenheiro agrônomo Diego Levandoski. "As obras já começam na segunda-feira (26), e a ideia é tornar o espaço um local de visitação, e realizar as mudanças ambientais necessárias de forma correta para que isso aconteça", afirma.