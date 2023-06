Guaíba apresenta projeto de centro voltado para os autistas

Em celebração ao Dia do Orgulho Autista, foi apresentado na semana passada, no auditório do Ministério Público do Estado o Centro Educacional Integrado de Atendimento ao Autista de Guaíba. O objetivo principal do espaço é oferecer atendimento especializado para pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA), promovendo a inclusão social, escolar e familiar.

O Centro prevê ações integradas entre as secretarias de Saúde, Educação Assistência Social. O atendimento terá como público-alvo, crianças e adolescentes de 2 a 14 anos em atendimentos individuais e acima de 14 anos com atendimentos de convivência social em grupos.

O encontro foi coordenado pela vice-prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, que falou sobre a importância do desenvolvimento do centro e como ele auxiliará a população autista. "Nossa cidade está caminhando para ser cada vez mais inclusiva e, nessa direção, pensamos no centro de atendimento ao autista de forma integrada e intersetorial. Não apenas com ações de educação, mas também de assistência social e saúde", explicou.

Nesse espaço serão oferecidos atendimentos com fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais, atendimentos psicopedagógico especializados, profissionais de educação física, música entre outros correlatos e também serão realizados grupos de apoio e fortalecimento. A equipe multidisciplinar buscará fornecer o suporte necessário para atender os usuários vinculados, através de planos de desenvolvimento individuais, incluindo o fortalecimento das redes de apoio desses sujeitos.

A Promotora de Justiça de Guaíba, Ana Luiza Domingues de Souza Leal, falou sobre a iniciativa. "A diversidade é a pauta do dia. Não podemos fechar os olhos e deixar essa parcela da sociedade invisível, pois eles têm prioridade absoluta e merecem todo o reconhecimento de seus direitos", complementou.

Autista e atleta paraolímpico, Yago Gomes de Souza falou sobre a experiência da parentalidade de crianças e jovens autistas. "Buscamos vários tipos de tratamento em várias especialidades e sempre obtivemos apoio. Sabemos da questão da verbalização, em que a verdade é que verbalizar é uma coisa e ter a habilidade de falar é outra. Imaginem como era lidar com essas questões há vinte e sete anos atrás. Isso melhorou muito no momento em que aceitamos e buscamos conhecer e entender o autismo", disse.