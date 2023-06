Entrega de nova ETE de Novo Hamburgo pode ser adiantada

estação de tratamento de esgoto (ETE) Luiz Rau adiantar e entregar a obra em novembro de 2024. O edital, que está em fase final de preparação, tinha prazo de 20 meses para conclusão da obra, mas, em negociações com a Caixa Uma revisão no cronograma da nova, em Novo Hamburgo, deve. O edital, que está em fase final de preparação, tinha prazo de 20 meses para conclusão da obra, mas,, responsável pelo maior financiamento da obra, a Comusa, de Novo Hamburgo definiu que, de acordo com o projeto, é possível finalizar a ETE, que será responsável por tratar 50% em um prazo menor do que o projetado inicialmente.

Agora, no novo edital, a empresa vencedora do contrato terá prazo de 17 meses para concluir a obra, assim que for assinada a ordem de início. "O edital deve sair até a primeira semana de julho, com as novas adaptações que serão feitas no texto. A partir daí, decorre o prazo legal da licitação até o início da obra", destaca.

O investimento total deve chegar a R$ 64 milhões e é considerado como uma das principais obras do setor na região. Com a nova ETE, Novo Hamburgo dará um salto no saneamento, passando a tratar mais de 50% de todo o esgoto no município. Atualmente, o índice é de 8%.